Finnland meldet GPS-Störungen an der Grenze zu Russland

Flugzeuge, die in der Nähe der russisch-finnischen Grenze fliegen, haben in den vergangenen Tagen zahlreiche GPS-Störungen gemeldet. Die GPS-Ausfälle hätten begonnen, nachdem sich Finnlands Präsident Sauli Niinistö am vergangenen Samstag mit US-Präsident Joe Biden getroffen hatte. Das berichten die Behörden aus Finnland.

Aufgetreten seien die GPS-Ausfälle auch im Luftraum in der Nähe zur russischen Enklave Kaliningrad Oblast, die sich zwischen Polen und Litauen befindet, wie die finnische Fluglinie Finnair gegenüber Reuters bestätigt.