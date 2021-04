In Tirol sorgt eine neue Fluchtmutation für Unbehagen. Könnte sie den Erfolg der Impfungen beeinflussen?

Was genau zeichnet eine Fluchtmutation aus und inwieweit könnte sie den Impferfolg beeinträchtigen? In der neuen Folge "fuzo explains..." geben wir euch einen Überblick.

Jeden Donnerstag neu

"fuzo explains..." ist das wöchentliche Erklärformat der futurezone. Patricia Bartos, Barbara Wimmer und David Kotrba schauen sich an, was in der Tech- und Wissenschaftswelt gerade los ist. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.