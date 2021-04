Rund um NFTs gibt es gerade einen großen Hype. Wir erklären euch, was dahinter steckt.

Doch was sind NFts genau und wie funktionieren sie? In der neuen Folge "fuzo explains..." klären wir euch auf.

NFTs, also Non-Fungible Tokens, sind gerade sehr beliebt und werden zu immensen Summen gehandelt. Twitter-Gründer Jack Dorsey verkaufte beispielsweise eine signierte Version seines ersten Tweets um 2,9 Millionen Dollar. Zentral bei NFTs ist ihre Einzigartigkeit, ähnlich wie bei dem Gemälde eines Malers können sie zwar kopiert oder abfotografiert werden - das Original existiert aber nur einmal.

