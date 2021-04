fuzo explains...wie man Chats in WhatsApp richtig löscht

Wie löscht man also effektiv seine Chats und Nachrichten? Wir geben euch in der neuen Folge "fuzo explains..." ein paar hilfreiche Tipps.

Jeden Donnerstag neu

"fuzo explains..." ist das wöchentliche Erklärformat der futurezone. Patricia Bartos, Barbara Wimmer und David Kotrba schauen sich an, was in der Tech- und Wissenschaftswelt gerade los ist. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.