fuzo explains... was steckt hinter der Zeitumstellung?

Welche Zeit wäre für uns dauerhaft besser und woher kommt die Idee mit der Zeitumstellung eigentlich? In der neuen Folge "fuzo explains..." geben wir euch einen Überblick.

Die Zeitumstellung steht wieder an. In der Nacht auf Sonntag, den 28. März, werden die Uhren von zwei auf drei Uhr vorgestellt und wir verlieren wieder eine Stunde. Bereits seit längerem gibt es innerhalb der EU Diskussionen rund um eine Abschaffung der Zeitumstellung. Ein Datum für die Abschaffung gibt es jedoch noch nicht.

"fuzo explains..." ist das wöchentliche Erklärformat der futurezone. Patricia Bartos, Barbara Wimmer und David Kotrba schauen sich an, was in der Tech- und Wissenschaftswelt gerade los ist. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.