Nach Online-Umfrage: EU-Kommission will Zeitumstellung abschaffen

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will die Zeitumstellung in der EU zwischen Winter- und Sommerzeit kippen. Nachdem die übergroße Mehrheit der Bürger in der Union sich dafür ausgesprochen habe, die Umstellung wieder abzuschaffen, werde das nun auch gemacht, kündigte Juncker am Freitag im ZDF an. Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer sei gegen die Zeitumstellung und wollle die Sommerzeit dauerhaft, sagte Juncker: "So wird das auch kommen." Er werde in der Kommission für die Abschaffung werben.