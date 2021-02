Wie und warum mutiert ein Virus?

Das Coronavirus SARS-CoV-2 mutiert und derzeit werden vor allem zwei Varianten weltweit genau beobachtet: Die britische (B.1.1.7) und südafrikanische (B.1.351) Variante. Sie sollen deutlich ansteckender sein und immer wieder wird die Sorge geäußert, Impfstoffe könnten gegen bestimmte Mutationen nicht mehr wirken. Dass Viren mutieren, ist vollkommen normal. Wir haben nachgefragt, warum das genau passiert.

Wie vermehren sich Viren?

Bevor man eine Mutation versteht, muss man zunächst verstehen, wie sich Viren vermehren. "Ein Virus ist, im Gegensatz zu Bakterien, nicht in der Lage, sich alleine zu vermehren. Es muss dafür Zellen infizieren und missbraucht deren Ausrüstung", erklärt der Virologe Lukas Weseslindtner von der MedUni Wien der futurezone. Dazu gibt das Virus sein Genom in die Körperzelle ab.

RNA-Viren finden aber keine Werkzeuge, sogenannte RNA-Polymerasen, in der menschlichen Zelle, um sich zu vermehren, sondern bringen sie selbst mit. In einem Abschnitt ihres Genoms sind die Informationen für diese "Kopiermaschine" enthalten, erklärt Weseslindtner. Diese wird dann von der Zelle hergestellt und das Virusgenom wird vermehrt.

Wann mutiert ein Virus?

Der Prozess des RNA-Kopierens ist laut Weseslindtner fehleranfällig. Dadurch wird das RNA-Virus immer wieder leicht verändert und Mutationen entstehen. "Diese Fehler werden zufällig eingebaut, denn das Virus ist nicht intelligent und verfolgt beim Mutieren kein Ziel", erklärt der Virologe. Das Virus verhalte sich nach den Darwinschen Naturgesetzen, nach denen sich besser an den Wirt angepasste Varianten durchsetzen. Es findet also eine Selektion statt. Mutationen passieren also andauernd, und viele verschwinden sofort wieder, wenn sie dem Virus schaden.