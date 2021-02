fuzo explains...was steckt hinter der südafrikanischen Mutation?

In den vergangenen Wochen haben zwei Mutationen des Coronavirus für besorgniserregende Schlagzeilen gesorgt: die britische und südafrikanische Mutation. Die Mutation aus Südafrika ist genauso wie die britische Variante weitaus ansteckender und gefährlicher. Dadurch kann es zu einem exponentiellen Wachstum der Zahlen kommen und das lässt auch die Todeszahlen steigen.

Doch was steckt hinter der südafrikanischen Mutation und was bedeutet sie für das Infektionsgeschehen? Patricia Bartos gibt euch in der neuen Folge "fuzo explains..." einen Überblick.