Nintendo Switch Sports: Switch und Games gewinnen

In Nintendo Switch Sports für Nintendo Switch dreht sich alles um Sport, Spiel und Spaß! Schnapp dir einen Joy-Con-Controller und setze in einer Reihe an Sportarten körperliche Bewegungen ein, die deine Bewegungen im Spiel widerspiegeln. Lade deine Freunde und Familie zum gemeinsamen Spielen auf einer einzelnen Nintendo Switch-Konsole ein oder such dir im Online-Mehrspielermodus neue Wettbewerber!



Spiele im rasanten Dreier-Drill oder stelle dich der Community aus aller Welt online in Zwei-gegen-zwei-Matches.