iPhone 12 Pro im Test: Fast perfekt, aber schwer verkäuflich

Auch in diesem Jahr gibt es mit dem iPhone 12 Pro und dem iPhone 12 Pro Max wieder zwei hochwertigere Modelle im Portfolio. Das von uns getestete iPhone 12 Pro besitzt die identischen Maße wie das reguläre iPhone 12 (zum futurezone-Test). Wie im Vorjahr kommt es mit einem zusätzlichen Teleobjektiv. Erstmals ist auch ein Lidar-Sensor verbaut, der das dreidimensionale Scannen von Objekten mittels Laser ermöglicht.

Premium von vorne bis hinten

Wirkt bereits das reguläre iPhone 12 mit seinem gebürsteten Aluminium-Rahmen hochwertig, setzt Apple beim Pro mit Edelstahlgehäuse und texturierter, matter Glasrückseite noch einen drauf. Alles an diesem Smartphone sieht nach Premium aus und fühlt sich durch die eckigere, geschliffenere Gehäuseform auch so an. Im Gegensatz zum günstigeren iPhone ist die Rückseite zudem weitaus weniger anfällig für Fingerabdrücke.

Mit 187 Gramm ist das Pro-Modell 15 Prozent schwerer als das gleich große iPhone 12. Auch das trägt zur hochwertigen Haptik bei: In der Praxis ist das leichtere iPhone 12 auf Dauer aber wohl angenehmer zu halten. Im Vergleich zum Pro-Vorjahresmodell ist das Gerät ein wenig flacher geworden. Durch die schmaleren Displayränder ist der Bildschirm gleichzeitig von 5,8 Zoll auf 6,1 Zoll gewachsen.