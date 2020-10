iPhone 12 im Test: Schönheit ist nicht alles

Dass Apple sich in letzter Sekunde gegen den erhofften 120-Hertz-Modus entschieden hat, der noch flüssigeren Bildaufbau, etwa beim Scrollen von Webseiten verspricht, ist schade. In Kombination mit 5G, das in bestimmten Situationen und aufgrund der Neuheit der Technologie Akku-hungrig sein kann, wollte Apple hier wohl nichts riskieren. Der fehlende Modus fällt in der Praxis weniger ins Gewicht als der verhasste schwarze Notch, der weiterhin unerbittlich in das Display hineinragt. Das hat die Konkurrenz längst besser gelöst.

Wenige Kamera-Neuerungen

Wie beim iPhone 11 ist als Hauptkamera ein Weitwinkelobjektiv verbaut, wenngleich die Blende mit ƒ/1.6 im Vergleich zum Vorjahr (ƒ/1.8) geringfügig mehr Licht durchlässt. Die ebenfalls integrierte Ultraweitwinkelkamera ist auf dem Papier gleich geblieben. Im direkten Vergleich mit dem iPhone 11 fällt die Verzerrung zum Bildrand hin allerdings ein wenig geringer aus, was Ultraweitwinkelaufnahmen etwas natürlicher erscheinen lässt.

Ansonsten hat sich im Vergleich zum Vorjahr wenig getan. Die ohnehin gute Qualität der Hauptkamera und die von der Auflösung her weniger perfekte Zweitkamera haben sich nicht merklich verbessert. Am Tag funktionieren die Bildstabilisatoren, sowohl was das Fotografieren, als auch das Filmen betrifft, ausgezeichnet. Diesbezüglich gab es aber auch schon beim iPhone 11 wenig auszusetzen.