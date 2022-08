TikTok-Challenge lässt Diebstähle von Kias und Hyundais steigen

In mehreren Städten in den USA sind zuletzt Diebstähle der Automarken Kia und Hyundai stark angestiegen. Grund dafür ist eine Challenge auf TikTok, die virale Verbreitung erfährt. So genannte "Kia Boys" - meist junge Männer - brechen dabei Autos auf und reißen die Abdeckung unterhalb der Lenksäule herunter. Mit einem einfachen USB-Kabel kann daraufhin ein Kontakt geschlossen werden, um das Auto zu starten.

Waghalsige Spitztouren mitgefilmt

Solcherart ohne Zündschlüssel gestartet, werden die gestohlenen Autos missbraucht, um Spritztouren mit waghalsigen Fahrmanövern und aus den Fenstern und Schiebedächern ragenden Mitfahrer*innen zu unternehmen. Diese werden klarerweise gefilmt, die Videos anschließend auf TikTok gestellt. Oftmals kommt es zu Unfällen, wobei bereits Menschen verletzt und sogar getötet wurden.