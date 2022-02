In Sekunden geklaut: Fast alle Keyless-Autos gefährdet

Sehr viele moderne Autos sind heutzutage mit einem sogenannten Keyless-System ausgestattet. Um das Auto zu entriegeln, müssen sich Besitzer*innen nur dem Fahrzeug nähern, sofern sie den entsprechenden Schlüssel in der Tasche haben. Ein Tastendruck am Schlüssel zum Öffnen der Tür ist somit nicht notwendig, der Motor wird ohne Zündschloss per Knopfdruck gestartet.

Der zusätzliche Komfort geht jedoch oft auf Kosten der Sicherheit. Der deutsche Verkehrsclub ADAC hat eine neue Untersuchung veröffentlicht, wonach von 500 Autos lediglich fünf Prozent gut vor Diebstahl geschützt sind. Unter den gefährdeten Marken befinden sich Fahrzeuge nahezu aller Hersteller, darunter Audi, Renault, Volkswagen und viele mehr. Die Lücke ist nicht neu, denn die Keyless-Technologie wird bereits seit mehreren Jahren verbaut. Dennoch hat sich bislang fast nichts getan, kritisieren Expert*innen.

Der Diebstahl ist sehr einfach durchzuführen. Die Angreifer verlängern das Funksignal des Schlüssels, wodurch sie das Auto öffnen und in Betrieb nehmen können. Im konkreten Fall könnte es etwa sein, dass der rechtmäßige Besitzer eines Autos in einem Restaurant sitzt. Über spezielle Geräte wird das Signal des Schlüssels so verstärkt, dass das Fahrzeug am Parkplatz davon ausgeht, dass sich der Fahrer in der Nähe befindet. Das Auto entsperrt sich und die Dieb*innen können damit flüchten.