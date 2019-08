Video zeigt Tesla-Diebstahl in 30 Sekunden

Nicht nur Autofahrer, auch Autodiebe gehen mit der Zeit und entwickeln neue Methoden, um die Fahrzeuge ihren rechtmäßigen Besitzern zu entwenden. Wie schnell ein Autodiebstahl 2019 ablaufen kann, zeigt nun ein Video, das in Großbritannien aufgenommen wurde. Ein Tesla Model S konnte dort in rund einer halben Minute entwendet werden.

Die Diebe machten sich dabei das sogenannte Keyless-System zunutze. Autobesitzer müssen sich damit nur in der Nähe ihres Wagens befinden, um die Türen zu entriegeln. In dem Video ist zu sehen, wie sich einer der Diebe der Eingangstür nähert und etwas in die Höhe hält.

Dabei handelt es sich um ein Gerät, mit dem er das Signal der Schlüssels, der im Haus liegt, abfängt und erweitert. Das Model S meint daraufhin, dass der Schlüssel in der Nähe ist und entriegelt die Türen. Sein Komplize muss dann nur einsteigen und den Start-Knopf drücken, um davonzufahren.