Autos mit Funkschlüssel können in 10 Sekunden gestohlen werden

"Menschen werden in die Irre geführt"

Viele Menschen, deren Auto gestohlen wurde, sind verärgert. Am meisten ärgert sie, dass die Autohersteller ihnen gesagt haben, dass die Funkschlüssel sicher seien. „Ich glaube, dass Menschen in die Irre geführt werden, wenn Hersteller sagen, dass die Autos dadurch sicherer werden. Meine Versicherung sagte mir, dass mehr als zehn Autos mit Funkschlüssel innerhalb eines Monats in meinem Bezirk gestohlen worden sind“, so ein Mercedes-Fahrer, dessen Wagen ebenfalls gestohlen wurde.

Wer als Fahrer auf Nummer sicher gehen will, muss komplett auf den Einsatz des Funkschlüssels verzichten und nur noch mechanisch auf- und zusperren. Wenn es kein Signal zum Aufzeichnen gibt, kann es auch nicht kopiert werden. „Autofahrer können bei ihrer Werkstätte nachfragen, ob der Funkschlüssel deaktiviert werden kann“, so ein Ratschlag eines Sicherheitsexperten.