Drohnen-Schwärme sollen Taiwanstraße zur "Hölle" machen

Die Ukraine hat im Schwarzen Meer vorgezeigt, wie man eine feindliche Marine mit relativ günstigen Mitteln ausschalten kann. Taiwan sollte dieses Taktik kopieren, heißt es in einem Bericht des Center for New American Security (CNAS). Autonome, sprengstoffbeladene Drohnenboote könnten einen effektiven Schutzschild gegen Invasionstruppen aus China bilden, die für eine Fahrt übers Meer nach Taiwan lediglich 180 Kilometer überwinden müssten.

➤ Mehr lesen: "Manta Ray"-Unterwasserdrohne auf Google Maps entdeckt

Land zu erreichen, würde problematisch werden

Schwärme von Drohnen könnten die Meerenge Taiwanstraße, auch Formosastraße genannt, in eine "Hölle" verwandeln, ist Bob Work, ehemaliger stellvertretender Verteidigungsminister der USA, überzeugt ist. Gemeint sind nicht nur seetüchtige Drohnen, sondern auch flugfähige. Durch einen Riegel aus angreifenden Drohnen zu kommen und Invasionstruppen nach Taiwan zu bringen, "würde ein richtiges Problem werden".

➤ Mehr lesen: Neues Drohnenboot der Ukraine schießt 6 Raketen gleichzeitig