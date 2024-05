Ukrainische Drohnenboote wehren Helikopter mit Luft-Luft-Raketen ab

Das russische Verteidigungsministerium hat ein Video veröffentlicht, die einen russischen Kamow KA-29 Helikoper zeigen, der auf eine Drohne schießt. Diese soll mit einer Wympel R-73 ausgestattet sein, auch bekannt als AA-11 Archer. Die sowjetische Luft-Luft-Rakete wurde in den 1970er-Jahren entwickelt und hat eine Reichweite von etwa 30 Kilometern , was allerdings nicht bedeuten muss, dass diese auch beim Start von einem Drohnenboot aus erreicht wird.

Im Video ist eine einzelne R-73 zu sehen, am Heck des Drohnenbootes befinden sich allerdings 2 abgewinkelte Schienen, was vermuten lässt, dass eine Rakete bereits abgefeuert wurde. Laut dem Account hätte diese Rakete erfolglos versucht, einen russischen MI-8 Helikopter zum Absturz zu bringen.

Noch keine bekannten Einsätze

Laut The War Zone ist es der erste Fall, in dem ein Drohnenboot mit einer solchen Rakete ausgestattet wurde. In der Vergangenheit gab es allerdings bereits einige Fälle, bei denen Drohnenboote mit tragbaren Luftabwehrsystemen nachgerüstet wurden. Dass dieses am helllichten Tag unterwegs war, deute möglicherweise darauf hin, dass die Drohne absichtlich als eine Art Köder eingesetzt wurde.

Laut dem pro-russischen Telegram-Account "Fighterbomber" gab es bislang noch keine bestätigten Einsätze von Luft-Luft-Raketen, die von Drohnenbooten abgefeuert wurden. Der Account gesteht allerdings ein, dass die Bewaffnung eine Gefahr für russische Hubschrauber darstelle, die gegen die ukrainischen Drohnenboote eingesetzt werden.

Angriff auf russische Boote vor der Krim

Die Bilder tauchen am selben Tag auf, an dem die Ukraine berichtete, einen erfolgreichen Drohnenboot-Angriff auf ein russisches Marineziel durchgeführt zu haben. Die Kamikazedrohne soll dabei "ein russisches Schnellboot" zerstört haben, das sich in einer Krim-Bucht befand. Die Attacke fand allerdings anders als die Vorfälle mit den Hubschraubern in der Nacht statt - zu einer Zeit, wo die Drohnenboote nicht so auffällig sind.