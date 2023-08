Video: Ukrainisches Drohnenboot trifft russisches Kriegsschiff

Ein russisches Kriegsschiff der Ropucha-Klasse ist offenbar schwer von einem ukrainischen Drohnenboot beschädigt worden. Darauf deuten mehrere Videos hin, die sowohl den Angriff als auch das daraufhin beschädigte Schiff, die Olenegorski Gornjak , zeigen. Zugetragen haben soll sich die Attacke in der Nacht auf Freitag. Das Schiff wurde daraufhin in den nahen Schwarzmeer-Hafen Noworossijsk geschleppt.

Wie schwer der Schaden ausgefallen ist, wurde dann anhand späterer Aufnahmen deutlich. Die Olenegorski Gorniak hat darauf eine starke Schlagseite und liegt bereits sehr tief im Wasser. Sie wird dabei von einem anderen Schiff geschleppt.

Die Repucha-Klasse umfasst noch insgesamt 15 aktive Landungsschiffe - also Schiffe, die Panzer, Fahrzeuge, Fracht oder Truppen direkt an die Küste transportieren können. Sie sind 112,5 Meter lang und haben eine Verdrängung von gut 4.000 Tonnen (voll beladen). Die in den 70er- und 80er-Jahren gebauten Schiffe haben Platz für insgesamt 340 Soldat*innen und 10 Kampfpanzer.