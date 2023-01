Google arbeitet an Gegenstück zu Apple AirTags

An diese Entwicklung von Apple will nun auch Google anknüpfen. Wie der Softwareentwickler Kuba Wojchiechowski auf Twitter berichtet, arbeitet der IT-Riese angeblich an einem AirTag-Klon. Der interne Codename des Google-Trackers laute "Grogu" , benannt nach der beliebten Figur aus der Star-Wars-Serie "The Mandalorian" .

2021 brachte Apple seine AirTags auf den Markt (hier im futurezone-Test) . Mit den smarten Trackern können Gegenstände, wie etwa Schlüssel oder Koffer, nachverfolgt werden. Ist der AirTag an einem Objekt angebracht, kann er dessen Position in Echtzeit orten.

Weltweites Netzwerk geplant

Parallel zu seinen AirTag-Klonen dürfte Google an einem sogenannten "Finder Network" arbeiten. Analog zu dem "Wo ist?"-Netzwerk von Apple soll dabei jedes teilnehmende Gerät bei der Ortung von verschwundenen Gegenständen helfen. Der Tracker stellt dabei eine Verbindung zu anderen in der Nähe befindlichen Smartphones oder Tablets her und kann so seine Position an die jeweilige Nutzer*in übermitteln.

Das ist vor allem für Android-Nutzer*innen von Bedeutung. Denn sie könnten mit dem Launch von Googles Tracking-Technologie, wie Apple-User*innen, ein globales Ortungsnetzwerk erhalten.

Marktstart noch unbekannt

Um ein solches Netzwerk zwischen Android-Geräten zu realisieren, soll laut Wojchiechowski Googles neue Fast-Pair-Technologie zum Einsatz kommen. Sie sorgt für eine mühelose Kopplung unterschiedlicher Geräte, etwa von Kopfhörern und dem Smartphone.

Derzeit ist nicht bekannt, wann Googles AirTag-Klon auf den Markt kommt. Naheliegend wäre eine Vorstellung der Tracking-Hardware zeitgleich zum Launch der neuen Pixel-Geräte im Herbst 2023.