Die besten AirDrop-Alternativen für Android

Das geht, indem man auf die gewünschte Datei tippt, „teilen“ auswählt und dann „AirDrop“. Anschließend kann man die Datei an seine eigenen Geräte oder umstehende Personen verschicken. Voraussetzung ist ein Apple-Gerät und eine bestehende Bluetooth- und WLAN-Verbindung. Um Dateien an Personen zu schicken, die nicht in der Kontaktliste sind, müssen diese in den Einstellungen aktivieren, dass ihnen für die nächsten 10 Minuten jeder in der Nähe Dateien über AirDrop schicken kann.

Android zu Android

Bei Android-Geräten fehlte lange Zeit ein einheitliches System mit ähnlicher Funktionalität. Google hatte es mit „Nearby Share“ versucht, das wurde inzwischen wieder eingestellt. Stattdessen hat sich „Quick Share“ für alle Android-Geräte durchgesetzt, das ursprünglich nur für Samsung-Galaxy-Handys verfügbar war. Als eigene Anwendung ist sie außerdem für Windows-PCs verfügbar.

Die Funktion findet man in den Schnelleinstellungen, wenn man vom oberen Smartphone-Rand nach unten wischt, und dann die Kacheln durchsucht (eventuell muss man zur Seite blättern). Tippt man darauf, kann man wie bei Apple einstellen, ob Quick Share für „Meine Geräte“, „Kontakte“ oder „Alle“ freigegeben wird. Wählt man „Alle“, kann jeder in der Nähe das Gerät sehen und Anfragen zum Teilen von Dateien senden. Es empfiehlt sich, hier „für 10 Minuten“ zu aktivieren. Dadurch wird die Einstellung nach 10 Minuten deaktiviert und auf die letzte Einstellung, z.B. auf „Kontakte“, zurückgesetzt.