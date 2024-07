WhatsApp bekommt neue AirDrop-ähnliche Funktion

WhatsApp arbeitet bereits seit Längerem an einer Funktion, durch die man Dateien ohne Internetverbindung teilen kann. Die AirDrop-ähnliche Funktion wurde zunächst auf Android getestet und steht nun auch Beta-Testern mit iPhones zur Verfügung.

AirDrop bzw. das Android-Pendant Quick Share (ehemals Nearby Share) nutzen meist den Wi-Fi Direct Standard zur Datenübermittlung. Dabei funktionieren die Geräte quasi selbst als Hot Spot, wodurch man Dateien auch ohne Internetverbindung bzw. sogar ohne Mobilfunkempfang verschicken kann. Bei den meisten Android-Handys kann man zudem auswählen, welcher Standard (Wi-Fi Direct oder Bluetooth) zur Datenübertragung verwendet werden soll.

Andere Vorgehensweise in Android und iOS

In WhatsApp können Android-Nutzer durch einen Scan Geräte in der Nähe erkennen, mit denen sie sich verbinden können. In der iOS-Version muss ein QR-Code gescannt werden, um die Datenfreigabe zu erhalten. In beiden Fällen sind die Daten end-to-end-verschlüsselt.