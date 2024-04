Android 15 will nicht, dass man Bluetooth ausschaltet

Google wird in Kürze sein „Finde mein Gerät“-Netzwerk ausweiten. Ähnlich wie bei Apple und Samsung pingen sich Geräte im Umkreis mit Bluetooth an. Ein Handy, Headset oder anderes Gerät kann also aus der Ferne lokalisiert werden, weil andere Smartphones in der Umgebung es per Bluetooth-Ping gefunden haben.

Damit das funktioniert, müssen möglichst viele Smartphones, die den Service nutzen, Bluetooth aktiviert haben. Deshalb wird Google mit Android 15 eine neue Funktion einführen, berichtet Android Authority.

Bluetooth Auto-on

In einer Vorschauversion von Android 15 wurde eine Funktion namens „Bluetooth Auto-on“ entdeckt. Wird Bluetooth über das Icon im Schnellmenü deaktiviert, poppt ein Dialog auf, der warnt, dass Funktionen wie „Quick Share“ und „Finde mein Gerät“ nicht mehr funktionieren.

Beim Dialog wird es einen Button geben für „Schalte Bluetooth morgen automatisch wieder ein“. Die User*in kann diesen aber ignorieren. Denn einen Bluetooth-Zwang soll es vorerst nicht geben. Dieses Feature, Bluetooth nach einer bestimmten Zeit automatisch wieder zu aktivieren, soll nur in offiziellen Google-Apps und Apps des Smartphone-Herstellers zur Verfügung stehen.

Geht man vom bisherigen Release-Rhythmus aus, wird Android 15 im Herbst offiziell erscheinen. Es könnte jedoch sein, dass Google Funktionen daraus auch schon in Android 14 als Update bringen wird. Bei Bluetooth-Auto-An ist das jedenfalls denkbar, falls Google nach ein paar Wochen merkt, dass nicht genügend Smartphones Bluetooth aktiviert haben, damit das „Finde mein Gerät“-Netzwerk gut genug funktioniert.