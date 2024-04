"Hinzufügen zu Apple Wallet" funktioniert jetzt auch auf Android

Android-Nutzer*innen kennen dieses Ärgernis vermutlich: Man bekommt ein Eintrittsticket oder einen Boarding-Pass per Mail zugesandt. Damit das Ticket auf dem Handy vorgezeigt werden kann, gibt es die Möglichkeit "zur Apple Wallet hinzufügen". Wer ein aber Android-Handy hat, schaut durch die Finger.

Zwar gibt es auch die Möglichkeit, Tickets für die Google-Wallet-App zur Verfügung zu stellen, allerdings kommt es immer wieder vor, dass nur das Apple-Format angeboten wird. In diesem Fall kann man mit Android nur zu Drittanbieter-Apps greifen. Möglicherweise muss man sogar auf einen lästigen Papierausdruck zurückgreifen. Diese Zeiten dürften nun aber endlich vorbei sein.

Gute Nachrichten für Android-User*innen

Man könnte behaupten, Apple hat sich durchgesetzt, was eigenartigerweise hauptsächlich Android-Nutzer*innen freuen dürfte. Denn die Google Wallet unterstützt nun pkpass-Dateien, wodurch es wesentlich einfacher wird, Tickets, Boarding-Pässe, Kundenkarten und anderen Ausweise in der App hinzuzufügen.

Pkpass ist jenes Dateiformat, das die Apple Wallet verwendet, um all diese Sachen zu speichern und anzuzeigen. Werden künftig also etwa Tickets per als pkpass-Datei versandt, können auch Android-Nutzer*innen das Ticket in der Google Wallet ablegen. Somit könnte sich pkpass als neuer Standard für Wallets etablieren.

