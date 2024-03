Google Wallet: Änderung beim Bezahlen mit dem Handy via NFC

Google schraubt die Sicherheit beim kontaktlosen Bezahlen mittels Google-Wallet-App hoch. So ist es ab sofort ausnahmslos für jede Zahlung notwendig, dass man das Handy “vor Kurzem” per Fingerabdruck oder PIN entsperrt hat. Davor war es in Ländern wie Österreich bei Beträgen unter 50 Euro möglich, auch diesen Schritt zu bezahlen.

Das macht durchaus Sinn. Gerade bei Öffis geht es um kleine Beträge und man will vielleicht besonders schnell den Betrag begleichen, ohne lange aufgehalten zu werden.

Allerdings dürfte diese Einstellung wohl nur dann greifen, wenn man direkt bei Drehkreuzen das Smartphone hinhalten kann, wie es etwa in London oder New York der Fall ist. Wenn man in Wien oder anderen österreichischen Städten bei Ticketautomaten via Wallet bezahlt, dürfte das Entsperren hingegen wie üblich notwendig sein.