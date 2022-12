So nutzt man Google Pay auf dem Android-Handy

Um Google Pay am Smartphone nutzen zu können, sind einige Einstellungen am Handy vorzunehmen.

In diesem Artikel zeigen wir, wie man ein Android-Smartphone so einrichtet, dass man im stationären Handel an den Bezahlterminals mit dem Handy kontaktlos bezahlen kann.

Um im Supermarkt mit dem Smartphone per Google Pay bezahlen zu können, sind einige Voraussetzungen und die korrekten Einstellungen am Handy notwendig.

Um per Smartphone mit Google Pay im stationären Handel bezahlen zu können, muss die Bank, deren Debitkarte oder Kreditkarte man nutzt, auch mit Google eine entsprechende Kooperation abgeschlossen haben. Welche österreichische Bank dies anbietet und welche alternativen Möglichkeiten bei den einzelnen Banken angeboten werden, ist in diesem Artikel zu lesen .

Zunächst ist zu beachten, dass sich Google Pay eigentlich in 2 Teile aufteilt. Einerseits kann das Google-Payment-Service für Online-Einkäufe auf Webseiten oder in Apps genutzt werden. Andererseits kann man mit Google Pay eben auch im stationären Handel , in Supermärkten oder in Restaurants, seine Rechnungen begleichen.

Die Aktivierung von Google Pay muss anschließend in der "s Identity"-App signiert werden. Außerdem erhält man einen Code per SMS, der ebenso zur Freischaltung des Bezahldienstes dient.

Mit Google Pay im Geschäft bezahlen

Wenn in der Google-Wallet-App alles korrekt eingerichtet ist, ist das kontaktlose Bezahlen per Google Pay in einem Geschäft ein Kinderspiel. Natürlich muss dafür in einem Geschäft oder Restaurant ein Bezahlterminal genutzt werden, das kontaktloses Bezahlen per NFC unterstützt, was in Österreich mittlerweile der Normalfall ist.

An der Kassa angekommen, zückt man dann einfach sein Android-Handy und hält es an das NFC-Feld des Bezahlterminals. Beträge bis 50 Euro können ohne Entsperren des Displays bezahlt werden. Für höhere Beträge ist die Eingabe des Entsperr-Codes beziehungsweise des Fingerprints notwendig.

Um per Smartphone und Google Pay an einem NFC-fähigen Bezahlterminal bezahlen zu können, ist keine aktive Internetverbindung notwendig

Google Payments überprüfen

Wer Google Pay - egal ob Online oder im stationären Handel - nutzt, kann seine Kauf-History in seinem Google-Konto einsehen. Am Desktop-Browser sind auf dieser Website alle Käufe, die mit Google Pay getätigt wurden, aufgelistet.

Wer am Smartphone seine Kauf-History überprüfen möchte, geht wie folgt vor. In einer beliebigen Google-App (Gmail, Maps, Chrome o.ä.) tippt man auf sein Profilbild rechts oben am Display und wählt "Google-Konto verwalten" aus.

Anschließend schiebt man die Menüpunkte nach links bis "Zahlungen & Abos" sichtbar wird. Hier tippt man drauf und bekommt eine Übersicht über seine Google-Payment-Einstellungen zu sehen. Unter dem Link "Google Pay verwalten" gelangt man zur Kauf-History.