Mastercard: "Wir können in Zukunft mit einem Lächeln bezahlen"

Seit 1. Juni hat Michael Brönner die Position des Mastercard Country Managers in Österreich . Wir haben Brönner zum Interview getroffen und mit ihm über spannende Payment-Innovationen , Pilotprojekte in Österreich und Kryptowährungen gesprochen.

futurezone: Was hat Mastercard in den kommenden Jahren in Österreich vor?

Michael Brönner: Mit der Umstellung der klassischen Maestro-Bankomatkarte auf die Debit Mastercard haben wir in den vergangenen Jahren gemeinsam mit unseren Partnerbanken einen nachhaltigen Beitrag geleistet, um allen Konsument*innen in Österreich einen besonders einfachen Zugang zum Online-Bezahlen zu ermöglichen. Auf diesen Meilensteinen wollen wir in den kommenden Jahren weiter aufbauen. Beispielsweise wollen wir die User-Experience steigern, um ein möglichst einfaches, schnelles aber dennoch sicheres Bezahlen im Online-Handel zu ermöglichen.

Wie will Mastercard das schaffen?

Ein wichtiger Fokuspunkt ist etwa die Eingabe der Zahlungsinformationen. Das Eintippen der 16-stelligen Kartennummer, CVC-Nummer, etc. ist bekanntlich etwas aufwendig. Wir setzen daher verstärkt auf Lösungen, bei denen die Kartendaten sicher hinterlegt sind - sei es über Payment Lösungen der Mobiltelefonanbieter, wie Apple oder Google, in Webbrowsern oder natürlich beim Händler selbst.

Will Mastercard also eine Alternative zu Google Pay und Apple Pay schaffen?

Einerseits arbeiten wir sehr gut mit Apple und Google zusammen. Insofern wollen wir gemeinsam die User-Experience von diesen Diensten weiter steigern. Andererseits arbeitet Mastercard auch mit anderen Partnerunternehmen, wie Banken und Onlinehändlern daran, eine eigene Checkout-Lösung, "Click to Pay", auf den Markt zu bringen. Dieses Service kann in Österreich derzeit noch nicht genutzt werden, es wird aber in den kommenden Jahren auch hierzulande verfügbar werden.