Mastercard stellt Magnetstreifen ein: So sieht die neue Karte aus

Ab 2033 will Mastercard die Technologie komplett verabschiedet haben. In Zukunft sollen nur mehr Chip und NFC-Antenne auf den Karten integriert werden.

Veraltete Technologie

Der Magnetstreifen stammt aus den 1960er Jahren und stellte damals eine große Errungenschaft in Sachen Sicherheit dar. Er ebnete den Weg für moderne elektronische Bezahlmöglichkeiten.

In den 1990er Jahren wurde der EMV-Chip-Standard eingeführt. Fortan wurden Kreditkarten mit einem kleinen Chip ausgestattet, auf dem sich die für die Bezahlung notwendigen Informationen befinden. Seither können Bezahlterminals die Daten via Chip auslesen. 86,1 Prozent aller weltweiten Kartenzahlungen werden mittels Chip durchgeführt.

Die Zukunft des Bezahlens liegt aber noch einmal woanders, wie Mastercard in einer Aussendung schreibt. 45 Prozent aller Transaktionen an einer Kasse gehen mittlerweile kontaktlos und per NFC über die Bühne. Auch das Bezahlen mittels NFC per Smartphone und Smartwatch werde immer beliebter.