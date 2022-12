Erste Bank startet mit Google Pay in Österreich

Kund*innen der Erste Bank können im stationären Handel nun auch mit ihrem Android-Smartphone bezahlen.

Als erste große heimische Bank bringt die Erste Bank den mobilen Google-Bezahldienst nach Österreich. Ab sofort können Kund*innen der Erste Bank ihr Android-Smartphone mit Google Pay verknüpfen. Fortan ist es also möglich mit dem Android-Handy per Google Pay im Supermarkt, in Restaurants oder anderen Geschäften an den Bezahlterminals kontaktlos zu bezahlen. Das gab die Erste Bank im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Somit bietet nun die Erste Bank ihren Kund*innen die mobilen Bezahllösungen der beiden großen Tech-Konzerne an: Android-Nutzer*innen können Google Pay nutzen, Apple-User*innen können mit ihrem iPhone per Apple Pay im stationären Handel kontaktlos bezahlen.

Mobiles Bezahlen liegt im Trend Die Erste Bank will sich mit der Einführung von Google Pay für die kommenden Jahre rüsten. Denn das mobile Bezahlen liege vor allem bei jungen Menschen voll im Trend, wie Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO und Privatkundenvorständin der Erste Bank auf der Pressekonferenz erklärt. "In den vergangenen Pandemie-Jahren haben immer mehr Österreicher*innen mit dem Smartphone oder der Smartwatch kontaktlos bezahlt. Nachdem in ganz Österreich etwa drei Viertel der Smartphone-Besitzer*innen Android nutzen, erwarten wir in Zukunft mit Google Pay eine deutliche Zunahme mobiler Zahlungen", so Holzinger-Burgstaller.

© Screenshot