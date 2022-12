Google Pay in Österreich: Das planen die heimischen Banken

Die Erste Bank startet mit Google Pay in Österreich. Wir haben uns umgehört, was die anderen Banken diesbezüglich planen.

Wir haben uns bei den heimischen Banken umgehört, wie sie mit einem möglichen Launch von Google Pay in Österreich umgehen - die Antworten sind höchst unterschiedlich ausgefallen.

Bislang war Google Pay in Österreich nur über einige Online-Banken wie N26, Revolut, Citibank oder Bitpanda verfügbar. Als erstes großes Geldinstitut bringt nun die Erste Bank die mobile Bezahllösung ab sofort für seine Kund*innen nach Österreich.

Das haben sich manche heimischen Banken zunutze gemacht und ihre eigenen mobilen Bezahllösungen für Android-Smartphones entwickelt. Damit kann eine Bankkarte - Debitkarte (früher Bankomatkarte) oder Kreditkarte - auf dem Handy hinterlegt werden, sodass man per NFC und Smartphone an Bezahlterminals kontaktlos bezahlen kann.

BAWAG

Auf die Frage, wie man mit Google Pay in Zukunft umgehen wird, fällt die Antwort der BAWAG kurz und deutlich aus: "Wir arbeiten bereits an der Einführung von Google Pay, es wird bald für unsere Kunden verfügbar sein", heißt es von der BAWAG gegenüber der futurezone. Wann es so weit sein wird, lässt die Bank aber noch offen.

Raiffeisenbank

Die Raiffeisenbank will von Google Pay derzeit nichts wissen und zeigt sich ablehnend bis abwartend. Vielmehr rückt sie ihre eigene mobile Smartphone-Bezahllösung in den Mittelpunkt.

"Wir haben heuer eine neue, moderne Raiffeisen Wallet Lösung (RaiPay) gelauncht. Diese innovative Wallet bietet Kund*innen die Möglichkeit die Debit Mastercard und die Kreditkarte digital und im stationären Handel zu verwenden", so die Raiffeisenbank gegenüber der futurezone.

"Sobald ein entsprechender Bedarf für Google Pay feststellbar ist, werden wir eine Unterstützung im Interesse unserer Kund*innen prüfen", heißt es weiter von der Raiffeisen.