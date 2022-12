Bezahlen mit Google Pay: Wie sicher sind meine Daten?

Die Erste Bank und Sparkassen bietet seit dem 14. Dezember 2022 als erste große österreichische Bank auch Google Pay als Bezahlservice an. Damit kann etwa in Geschäften mit einem Android-Smartphone oder einer Android-Smartwatch kontaktlos bezahlt werden. Auch Zahlungen in Apps oder im Web sind dadurch möglich.

Google stellt das Service kostenlos zur Verfügung, erhält im Gegenzug aber auch einige sensible Daten der Bankkund*innen. Grundsätzlich wird die Kartennummer an den US-Konzern weitergeleitet, sowie verschiedene Daten eines jeden Einkaufs. Dazu gehören übliche Transaktionsdaten wie Umsatz, Währung sowie der Name des Händlers.

Keine Produktinformationen an Google

Welche Produkte in einem Shop gekauft wurden, ist weder für Google noch für die Bank ersichtlich. Auf futurezone-Nachfrage versichert Google außerdem, dass keine Transaktionsdaten für Werbezwecke verwendet werden. Die Daten werden zudem verschlüsselt und sicher übertragen.