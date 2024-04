Neuer Desktop-Modus macht Android-Handys zu kleinen Notebooks

So bekommt man den Desktop-Modus

Notwendig ist eben die aktuelle Android-Version QPR3 Beta 2, in der die Developer-Options aktiviert sein müssen. In diesem Menü ist es notwendig die beiden Funktionen "Force desktop mode" und "Force activities to be resizable" einzuschalten.

Schließt man nun ein Pixel 8 Gerät an einen externen Bildschirm an, hängt Maus und Tastatur dran, dann öffnet sich am Zweit-Display der neue Desktop-Mode. Wie auf einem Laptop lassen sich dabei die einzelnen Fenster verschieben, vergrößern und nebeneinander darstellen.

Gleichzeit wird der gesamte Smartphone-Screen samt App-Icons, Schnellwahlleiste und Statusleiste an den größeren Bildschirm angepasst. Steuern lässt sich all das mittels Maus und Tastatur.

➤ Mehr lesen: Apple MacBook Air M3 im Test: Ich hab' einen neuen Lieblings-Mac