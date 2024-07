Urlaubsfotos auf WhatsApp oder Instagram: Welche Rechte gebe ich ab?

Im Sommerurlaub entstehen oft geniale Fotos , die man seinem Bekanntenkreis nicht vorenthalten will. Man verschickt sie dann etwa über WhatsApp , lädt sie auf Instagram hoch oder legt ein Online-Album bei Google Fotos an. Bei vielen Menschen herrscht jedoch Unsicherheit , was Messenger-Dienste, soziale Netzwerke oder Cloudspeicheranbieter mit privaten Bildern anfangen dürfen . Können Sie etwa weiterverkauft oder zu Werbezwecken verwendet werden? Darf Künstliche Intelligenz damit trainiert werden?

In den Nutzungsbedingungen von WhatsApp findet man dennoch eine Klausel, laut der man dem Dienst eine "weltweite, nicht-exklusive, gebührenfreie, unterlizenzierbare und übertragbare Lizenz zur Nutzung, Reproduktion, Verbreitung, Erstellung abgeleiteter Werke, Darstellung und Aufführung" der übermittelten Informationen gewährt. Laut dem Medienrechtsanwalt Thomas Höhne sei das im Grunde eine sehr umfangreiche Erlaubnis.

Lizenz macht theoretisch vieles möglich

In ähnlicher Form taucht die Klausel auch bei Facebook und Instagram auf. Die Meta-Dienste dürften dadurch theoretisch mit hochgeladenen Bildern machen, was sie wollen. Sie dürften sie manipulieren, verkaufen, sie dürften private Fotos für Werbekampagnen nutzen und sie KI-Firmen als Trainingsdaten zur Verfügung stellen. Im Falle von WhatsApp fängt man mit den Daten nicht viel an, im Falle von Instagram oder Facebook - die Bilddateien in nicht verschlüsselter Form erhalten - aber schon.

"Urlaubsfotos sind in der Regel nicht so interessant für die Plattformen, aber künstlerische Fotos würde ich mit dieser Nutzungseinräumung nicht auf Facebook stellen", so Höhne.

Die rechtliche Absicherung in diesem Punkt ist laut Meta teilweise notwendig, um Dienste in ihrem vollen Umfang anbieten zu können oder Kopien von Bildern zu Backup-Zwecken in verschiedenen Rechenzentren zu speichern.

Werben mit peinlichen Porträts verboten

Wichtig ist die Abgrenzung von Urheberrecht, Nutzungsrecht und Persönlichkeitsrecht. Das Urheberrecht verbleibt stets bei der Person, die das Bild geschossen oder das Video gedreht hat. Personen können das eigene Werk nach dem Hochladen oder Verschicken weiterhin nutzen, wie sie wollen ("nicht-exklusiv"), aber auch die Online-Dienste haben das Nutzungsrecht. Beim Persönlichkeitsrecht wird die Angelegenheit kompliziert. Darunter fällt z.b. das Recht am eigenen Bild, das verhindern soll, dass "berechtigte Interessen" von Personen verletzt werden.