9,99 Euro für KI-Porträts, die nicht gefallen: Gibt es Geld zurück?

Rücktrittsrecht oder Gewährleistung

Ist das eigentlich rechtens? Und gibt es für KI-Ergebnisse, für die man bezahlt, eigene Regelungen? Darüber habe ich mit 2 Expert*innen für Konsumentenschutz gesprochen.

„Generell gibt es für KI-Systeme keine Sonderregelung“, bestätigen sowohl Manuela Robinson, Beraterin beim Verein für Konsumtenschutz (VKI), als auch Kirstin Grüblinger von der Abteilung Konsumentenpolitik bei der Arbeiterkammer (AK) Wien.



Ein generelles Rücktrittsrecht, wenn einem etwas nicht gefällt, gibt es laut Robinson ebenfalls nicht. „Nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen, in den Fällen, in denen man etwas online bestellt hat und die Ware nicht im Vorfeld begutachten kann, gibt es im EU-Raum eine bestimmte Frist, um etwas zurückzugeben“, erklärt die Expertin. „Das gilt aber nicht für individuelle Anfertigungen“, so Robinson.

Vergleich mit einem Maler-Auftrag

Würde man etwa ein Porträt-Bild von sich selbst online bei einem Maler in Auftrag geben, könnte man das, sofern er fristgerecht ein Porträt-Bild abliefert, nicht zurückgeben, nur weil es einem nicht gefällt. Liefert der Maler aber eine Ganzkörper-Aufnahme, wo das Gesicht nur ganz klein zu erkennen ist und bei der man etwa halbnackt dargestellt wird, hängt es von der genauen Vereinbarung ab.



„In solchen Fällen gibt es ein Gewährleistungsrecht und da wäre eventuell mit einem Mangel argumentierbar. Wenn ein Werk nicht dem entspricht, was vereinbart wurde, kann man den Vertrag auflösen. Allerdings muss das ganz klar formuliert sein, was auf dem Bild zu sehen sein soll, um einen Mangel geltend machen zu können“, erklärt Robinson.



Produziert eine künstliche Intelligenz auf der Basis von Bildern „magische Avatare“ und man will das Werk zurückgeben, müsste also ganz genau definiert sein, was auf dem Bild zu sehen sein soll und was unter „magisch“ verstanden wird. Eine Sexualisierung der eigenen Person könnte - theoretisch - sogar erwünscht sein. Ein abgeschnittener Kopf, wie es in meinem Fall bei mehreren Bildern der Fall war, wäre schon grenzwertig(er).