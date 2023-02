Vorsicht: ChatGPT-Scams nehmen stark zu

Im Internet gibt es viele Seiten, die vorgeben, der intelligente Chatbot zu sein. In Wahrheit verbreiten sie Schadsoftware.

Allein in der 2. Februarwoche wurden knapp 1.500 Internetdomains registriert, die ChatGPT in ihrem Namen hatte, teilte Cybersecurity-Experte Dominic Alveri auf Twitter mit. Während wohl nicht bei allen illegale Aktivitäten dahinterstecken, dürften einige durchaus versuchen, Daten abzugreifen oder Malware zu verbreiten.

ChatGPT erreichte 100 Millionen Nutzer*innen in nur 2 Monaten - und brach damit den Rekord des am schnellsten wachsenden Online-Produkts. Von dem Erfolg der künstlichen Intelligenz wollen aber auch zwielichtige Geschäftsleute und Cyberkriminelle etwas abhaben.

Die Seite "chat-gpt-pc.online" ist laut Alvieri etwa eine Kopie der offiziellen ChatGPT-Seite. Sie bietet ihren Nutzer*innen aber auch an, ein Windowsprogramm herunterzuladen, das dann Computerdaten stiehlt. So können etwa Passwörter oder Kreditkartendaten entwendet werden.

Falsche Smartphone-Apps

Falsche ChatGPT-Apps gibt es aber nicht nur am PC, sondern auch am Smartphone. Im Google Play Store wurden vermeintliche ChatGPT-Apps etwa gelöscht, die wohl ebenfalls Schadsoftware verbreitet haben dürfte. In anderen App-Stores finden sich hingegen noch unzählige nicht offizielle ChatGPT-Apps.