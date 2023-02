ChatGPT schlägt TikTok: Neuer Weltrekord

Der Chatbot schafft in 2 Monaten, wofür Instagram über 2 Jahre gebraucht hat.

Es gibt einen neuen Weltrekord. ChatGPT ist jetzt offiziell die am schnellsten wachsende Anwendungen der Welt. Das hat das Analyseunternehmen UBS ermittelt, berichtet Reuters .

Abomodell für Premium-Zugang

Noch ist ChatGPT kostenlos nutzbar. Bald startet ein Abomodell. Für 20 US-Dollar pro Monat bekommt man garantiert Zugang zum Chatbot und schnellere Ergebnisse. Durch den großen Ansturm auf ChatGPT, kommt es nämlich derzeit immer wieder zu Wartezeiten.

Die große Popularität zieht auch große Investoren an. Microsoft will 10 Milliarden US-Dollar in OpenAI zu investieren, dem Unternehmen hinter ChatGPT.

Beeindruckende KI, aber nicht perfekt

ChatGPT kann universell eingesetzt werden, er antwortet aber nur in Textform. Er dichtet, schreibt Lieder, löst Mathematik-Aufgaben und programmiert für einen. Allerdings ist die KI nicht auf dem aktuellen Stand des Weltgeschehens, sie macht Programmierfehler und erfindet Quellen für wissenschaftliche Studien.