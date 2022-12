ChatGPT schummelt: Erfindet Quellen, die gar nicht existieren

Allerdings wie plausibel sind diese Antworten und was macht der Chatbot, wenn man ihn nach den Quellen fragt? Teresa Kubacka , Data Scientist aus Zürich, hat das anhand ihres - sehr speziellen - PhD -Themas ausprobiert . Sie schrieb über Multiferroika aus der Physik . Das ist ein Sammelbegriff für alle Materialien, in denen zwei ferrioische Ordnungsphänomene parallel existieren.

Einmal gab es zwar den Forschenden, der das Paper geschrieben haben soll, aber das wissenschaftliche Paper nicht. Ein anderes Mal gab es zwar einen ähnlichen Forschenden an einer Universität mit ähnlichem Namen, der aber ein völlig anderes Fach hatte. Bei wieder einer anderen Quelle gab es weder Forschenden, noch das referenzierte Paper.

Sie ließ ChatGPT einen Essay dazu schreiben und fragte den Chatbot danach mit einem Trick nach den Quellen (dabei musste sie dem Chatbot sagen, er solle so tun, als sei er Wissenschaftler). Die Quellenangaben , die das Programm dann ausspuckte, sah sich Kubacka im Anschluss näher an. Sie musste dabei feststellen, dass die Referenzen offenbar gar nicht existieren.

Fehler nicht einmal für Expert*innen gleich erkennbar

Kubacka wiederholte das Experiment zu einem ähnlichen Thema, das allerdings noch etwas spezifischer war und musste erneut feststellen, dass „alles fake“ sei, was ChatGPT an wissenschaftlichen Quellen ausspuckte. „Ich verließ das Gespräch mit einem intensiven Gefühl der Unheimlichkeit: Ich erlebte gerade ein Paralleluniversum plausibel klingender, nicht existierender Phänomene, selbstbewusst gestützt durch Zitate zu nicht existierender Forschung“, schreibt die Datenwissenschaftlerin in einem Tweet.

Sie warnt davor, ChatGPT für sachliche, wissenschaftliche Informationen zu verwenden. „Es wird unglaublich plausibel klingende Halluzinationen erzeugen. Und selbst ein*e qualifizierte*r Expert*in wird Schwierigkeiten haben, den Fehler zu lokalisieren“, sagt sie. Man müsse sich auch fragen, was dies für die Gesellschaft bedeute. „Wissenschaftler*innen mögen vorsichtig genug sein, so ein Werkzeug nicht zu verwenden oder es spontan zu korrigieren, aber selbst wenn sie Expert*innen sind, keiner kann alles wissen“, so Kubacka.