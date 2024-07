So will Google die beste Wettervorhersage aller Zeiten liefern

Forscher von Google haben ein neuartiges Wetter-Vorhersagemodell erschaffen, wie der MIT Technology Review berichtet. Es verbindet die Stärken von bisher verwendeten Wettervorhersagemethoden, die über 100 Jahre Geschichte haben, mit denen von Künstlicher Intelligenz.

Das Tool namens NeuralGCM soll genaue Wettervorhersagen für eine Periode zwischen einem und 15 Tagen machen. Solche Prognosen gibt es bereits jetzt vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF), allerdings soll das Google-Vorhersagemodell diese Prognosen schneller schaffen und dabei zugleich nur einen Bruchteil der Rechenleistung brauchen, die bislang dafür notwendig war. Ein entsprechendes Paper wurde am Montag im Fachmagazin Nature veröffentlicht.

