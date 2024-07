Verkauf gestoppt: Samsung zieht bei Galaxy Buds 3 Pro die Notbremse

Es haben sich etliche Kunden beschwert , die die Kopfhörer bereits erhalten haben. Einige berichten von ungleichmäßiger Farbe am Gehäuse, zu großen Spaltmaßen und Kratzern.

Bei der Ladehülle soll sich die silberne Farbe an Scharnier zu leicht lösen. Zudem sollen die Kopfhörer nicht symmetrisch im Case sitzen.

Verkauf verschoben

Samsung nimmt die Beschwerden jedenfalls sehr ernst. Deshalb wurde jetzt der Verkauf gestoppt.

„Um sicherzustellen, dass alle Produkte unseren Qualitätsstandards entsprechen, haben wir die Auslieferung der Galaxy Buds 3 Pro-Geräte an die Vertriebskanäle vorübergehend ausgesetzt, um eine vollständige Qualitätskontrolle durchzuführen, bevor die Auslieferung an die Verbraucher:innen erfolgt“, sagt Samsung Österreich in einem Statement.

Laut der Samsung-Website wird die Auslieferung voraussichtlich ab dem 16. August 2024 wieder aufgenommen. Amazon Deutschland gibt das Erscheinen der Kopfhörer jetzt mit 12. August 2024 an. In den USA wird der 28. August 2024 als neuer Verkaufsstart genannt.

Kunden, die bereits die Galaxy Buds 3 Pro bekommen und Probleme damit haben, sollen sich an Samsungs Kundendienst wenden. Die günstigeren Galaxy Buds 3 sind vom Verkaufsstopp vorerst nicht betroffen und werden nach wie vor ausgeliefert.