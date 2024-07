Unter Plagiatsverdacht: Erster Eindruck der Galaxy Watch Ultra

Aber ist es wirklich so schlimm, wie es die Ankündigungsfotos und die harschen Kommentare auf X vermuten lassen? Leider ja.

Samsung musste schon kurz nach der Präsentation seiner Galaxy Watch Ultra Kritik einstecken. Und das zurecht. Nicht nur der Namen erinnert an Apples Watch Ultra, auch das Design.

Bei einem Hands-on in Paris, im Rahmen von Samsungs Unpacked-Event, konnte ich die Smartwatch ausprobieren. Ich habe die weiße Variante gewählt, in der Hoffnung, dass sie weniger wie die Apple Watch Ultra aussieht als die orange Version.

Über das Design kann man trotzdem nicht hinwegsehen. Es schaut wirklich so aus, als hätte Samsung das runde Display in ein eckiges Apple-Watch-Ultra-Gehäuse gepackt. Die nicht funktionale Lünette macht es nicht besser. Im Gegenteil: Sie verstärkt den Eindruck, dass man hier eigentlich was anderes machen wollte, aber dann doch noch ein bisschen versucht hat, den bekannten Galaxy-Watch-Look beizubehalten.