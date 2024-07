"Unverschämteste Kopien": Neue Samsung-Produkte in der Kritik

"Today was a huge L for Samsung", kommentiert der YouTuber von Snazzy Labs die neuen Samsung-Produkte. Mit "L" meint er "Loss" - also eine große Niederlage für den koreanischen Technologiekonzern. Aber was war geschehen?

Samsung hat am Mittwoch ein umfangreiches Produktfeuerwerk gezündet: neue Smartwatch, neue Kopfhörer, neue Foldables und mit dem smarten Ring sogar der Einstieg in eine neue Wearable-Kategorie.

Scharfe Kritik an neuen Samsung-Produkten

Doch einige dieser Produkte werden vielfach als dreiste Klone und unverschämte Kopien bezeichnet. Beim Nachahmen von Apple-Produkten habe Samsung dieses Mal den Bogen überspannt und sich lächerlich gemacht, so der Tenor.

