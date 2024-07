Samsung Galaxy Fold6 und Flip6 im Hands-on

Die weniger stark abgerundeten Kanten geben dem Fold6 einen eleganteren Look . Dafür spürt man die Ecken aber etwas mehr im Handballen, speziell wenn man es zusammengefaltet in der rechten Hand hält. Mit 239 Gramm ist es zwar leichter als das Fold5, aber im Handy-Modus hängt es sich immer noch rein.

KI macht aus Schmierereien Pseudo-Kunst

Das Herumkritzeln mit dem optional erhältlichem S Pen macht auf dem großen Display Spaß – hier stört mich der Falz weniger als bei der Fingerbedienung. Die neue Funktion „Sketch to Image“ verwandelt Kritzeleien in mehr oder weniger schöne Bilder. Malt man in Fotos, sollten die Resultate eher fotorealistisch aussehen.

Im Schnelltest hat das Umwandeln von einfachen Kritzeleien akzeptabel funktioniert, auch die Darstellung in den verschiedenen Stilen. Kunst ist es halt nicht – zumindest nicht eigene. Es ist eher ein Ausprobieren, was die KI aus den Skizzen macht, anstatt das Schaffen eines eigenen Kunstwerks. Bei komplexen Skizzen wurden nicht die gewünschten Details umgesetzt, wie etwa eine Sternschnuppe am Nachthimmel über einem Wald.

Bei Fotos waren die Ergebnisse durchwachsen. Solange man sie nur klein betrachtet oder verschickt, können sie akzeptabel sein. Ein Verkaufsargument für das Fold6 ist Sketch to Image jedenfalls nicht. Die Funktion soll Ende des Jahres auch auf anderen (günstigeren) Samsung-Galaxy-Smartphones verfügbar werden.

Galaxy Flip6

Das Flip6 ist das Gute-Laune-Smartphone in Samsungs Sortiment. Dabei hilft der zusätzliche Farbklecks an der Front, wenn das Gerät zusammengeklappt ist. Die Gehäusefarbe ist dominanter am Rand sichtbar und wiederholt sich in der Umrandung der 2 Kameralinsen.