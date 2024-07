Spektakuläre Videos zeigen Meteor über der Türkei

Am Freitagabend sorgte ein Feuerball über mehreren Orten der Türkei für Aufsehen. Zahlreiche Videos in Sozialen Netzwerken zeigen das leuchtende Objekt am Himmel. Sichtungen wurden unter anderem aus Großstädten wie Istanbul und Ankara gemeldet.

Zuerst war noch unklar, worum es sich bei dem Schauspiel am Himmel handelt. Später bestätigte die türkische Weltraumagentur auf X, dass es sich um einen verglühenden Meteor handelt.