AirTags zeigen Recycling-Schwindel in den USA

Eigentlich sollte Plastikmüll in der texanischen Stadt Houston recycelt werden. Dem ist allerdings nicht so.

Alle Plastikarten gemeinsam entsorgen - mit diesem Motto wirbt die US-Stadt Houston in Texas, um die Plastiksammlung in der Stadt anzukurbeln. Die Verpackungen und andere Plastikabfälle sollen dann sortiert und recycelt werden. Das stellte sich allerdings als Lüge heraus, wie eine Umweltaktivistin herausfand.

AirTags in Müllsäcken

Brandy Deason wollte wissen, was mit ihrem Plastikmüll passiert und stattete mehrere ihrer Müllsäcke mit AirTags aus. Das kleine Gerät kann mittels iPhones in der Nähe seinen Standort an seinen Besitzer übermitteln und so zeigen, wo es gerade unterwegs ist. Aufgrund der hohen iPhone-Dichte in den USA sind AirTags dort eine der zuverlässigsten Methoden, um etwa verlorene Koffer oder Schlüssel wiederzufinden.

➤ Mehr lesen: Apple AirTag gegen Google-Tracker: Der Sieger ist eindeutig