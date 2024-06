Das kostenlose Online-Tool zeigt, wo Überschwemmungen bei gewissen Hochwasserereignissen am wahrscheinlichsten sind.

Durch die Klimaerwärmung nehmen Extremwetterereignisse zu. Starke Regenfälle lassen dann Bäche innerhalb kürzester Zeit anschwellen und über die Ufer treten. Die jüngsten Überschwemmungen in Österreich haben gezeigt, dass solche Extremsituationen in allen Landesteilen auftreten können.

Das Projekt HORA (Natural Hazard Overview & Risk Assessment Austria) hilft seit dem Jahr 2006, mit einer Gefahrenkarte das Bewusstsein der Bevölkerung für solche Gefahren zu schärfen. Seit dem vergangenen Jahr gibt es auch die 3D-Visualisierung HORA 3D, bei dem realistische Flutszenarien für jede Adresse in Österreich simuliert werden können.

Gratis Online-Tool

Um zur 3D-Ansicht zu gelangen, gibt man in auf der HORA-Website "hora.gv.at" eine konkrete Adresse ein oder zoomt auf der 2D-Karte an einen gewünschten Ort. Per Rechtsklick öffnet sich dann auf der linken Bildschirmseite ein Feld mit der Option "HORA 3D für diese Adresse öffnen".