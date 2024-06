So kommen im Urlaub Katastrophen-Warnungen aufs Handy

Auch iPhones können Wetterwarnungen aussenden. In den Datenschutzeinstellungen wählt man dafür „ Ortungsdienste “, dann „ Wetter “ und tippt auf „ immer “ und „ Genauer Standort “. Anschließend öffnet man die Wetter-App und wählt bei „Mitteilungen“ und „Aktueller Ort“, welche Benachrichtigungen man erhalten will, etwa für „ Extremwetter “. Unter „Deine Orte“ kann man die Meldungen auch für gespeicherte Regionen aktivieren, in denen man sich aktuell nicht befindet.

In den Einstellungen unter Benachrichtigungen stehen die Warnmeldungen ganz unten (und sehen so ähnlich aus)

EU-Alert und KATWARN

Die EU gibt den Mitgliedsstaaten vor, ein Warnsystem zu implementieren. Das kann eine SMS sein, die bei der höchsten Warnstufe an alle Mobiltelefone versandt wird, die mit Funkmasten in der Region verbunden sind. Oder sie führen das modernere "Cell Broadcasting" ein, basierend auf EU-Alert des ETSI (Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen). In einigen Ländern existiert das schon, z.B. GR-Alert (Griechenland), HR-Alert (Kroatien) und seit Februar auch IT-Alert (Italien). Hier ist das System allerdings noch auf spezielle Ereignisse wie Vulkanausbrüche beschränkt.

Dafür muss Roaming aktiviert sein, es wird Android 11 bzw. iOS 17.4 oder eine Apple Watch ab Series 4 benötigt. Die Nachrichten werden neben der jeweiligen Landessprache auch auf Englisch verbreitet. Zudem müssen, wie oben beschrieben, die Mitteilungen für Warnmeldungen aktiviert sein. Es gibt mehrere Stufen wie "extreme Gefahr" oder "erhebliche Gefahr" und man kann einstellen, welche Meldungen man erhalten möchte. Ob Cell Broadcasting im Urlaubsland verfügbar ist, findet man heraus, indem man das Land und den Begriff googelt, da dies eine einheitliche Bezeichnung ist.

In Österreich ist AT-Alert seit einiger Zeit in Arbeit. Eigentlich sollten das alle EU-Staaten bis Sommer 2022 umsetzen. Wie das Bundesinnenministerium der futurezone mitteilt, sei das nicht zwingend, solange es eine Alternative gibt. Im März 2024 hatte der damalige Digitalstaatssekretär Florian Tursky angekündigt, das System komme im Sommer. Auf Anfrage erklärt das BMI: "Im Innenministerium wird derzeit an der Implementierung des Systems gearbeitet. In den Sommermonaten 2024 soll mit einem Testbetrieb gestartet werden, dazu fanden im Mai u.a. Überprüfungen der Systemtechnik statt. Diese Testphase dient dazu, das System für den Regelbetrieb durch die Länder- und Bundesebene bestmöglich vorzubereiten."

➤ Mehr lesen: Katastrophen-Warnung am Smartphone kommt im Sommer