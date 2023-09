Jahrhundertfluten könnten bald alle paar Jahre vorkommen

Als Ursache sehen die Autor*innen der neuen US-Studie Veränderungen des Klimas. "Der Schwellenwert, von dem wir erwarten, dass er durchschnittlich alle 100 Jahre überschritten wird, wird in einem wärmeren Klima viel häufiger überschritten, bis dies nicht mehr als Jahrhundertereignis gilt", wird Studienautor Hamed Moftakhari von der University of Alabama in einer Aussendung zitiert.

Welche Auswirkungen derartige Überschwemmungen haben können, zeigt sich derzeit in Libyen : Schwere Unwetter sorgten für eine tödliche Flut. Allein in der Küstenstadt Darna gehen die Behörden von bis zu 20.000 Toten aus. Mindestens 30.000 Menschen haben ihr Zuhause verloren.

An der Küste können extreme Überschwemmungen durch Wasser verursacht werden, das durch Stürme, Gezeiten und Wellen ins Landesinnere gedrückt wird. Die Forscher*innen befassten sich allerdings mit einer weiteren möglichen Ursache für Fluten: dem Anstieg des Meeresspiegels.

Je höher der Meeresspiegel an der Küste steigt, desto näher liegt die Küsteninfrastruktur am Wasser. Stürme, Gezeiten und Wellen haben dann also mit größerer Wahrscheinlichkeit Auswirkungen auf die Menschen, die in Küstenregionen leben. Weltweit leben mehr als 600 Millionen Menschen in tief gelegenen Küstenregionen.

Zunahme auch bei moderatem Szenario

Für die Berechnung der Wahrscheinlichkeit von extremen Überschwemmungen nutzten die Forscher*innen Daten von mehr als 300 Gezeitenmessungen der ganzen Welt. Sie führten Trendanalysen durch und schätzten zukünftige extreme Meeresspiegel, indem sie 2 CO2-Emmissionsszenarien berücksichtigten:

Wenn die Kohlendioxidemissionen bis zum Ende des Jahrhunderts weiter ansteigen. Wenn die Kohlendioxidemissionen bis 2040 ihren Höhepunkt erreichen und dann zurückgehen.

In beiden Szenarien stellten sie fest, dass der Anstieg des Meeresspiegels an den meisten untersuchten Orte zu einer Zunahme von 100-jährigen Überschwemmungsereignissen führen wird.

