Dramatische Satellitenbilder zeigen, wie Hurrikan Ian auf Florida traf

Der Hurrikan zog am Mittwoch eine Spur der Verwüstung durch den US-Bundesstaat.

Hurrikan Ian traf am Mittwoch mit heftigen Winden, Regen und Sturmfluten auf die Westküste Floridas. Die Spitzenwindgeschwindigkeiten des Sturms erreichten 240 Stundenkilometer und lagen nur knapp unter der Kategorie 5 auf der Saffir-Simpson-Skala, der höchsten Klassifizierung. Sintflutartige Regenfälle führten zu meterhohen Fluten. Der Hurrikan sah auch aus dem All erschreckend aus.

Die US-Behörde National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA) teilte am Mittwoch auf Twitter Satellitenaufnahmen, auf denen zu sehen ist wie der Wirbelsturm umrahmt von Blitzen in der Nähe von Cayo Costa im Südwesten Floridas die Küste erreichte.