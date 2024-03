Smartphone-Warnungen bei Katastrophen in Österreich ab Sommer (Symbolbild)

06.03.2024

In Österreich können künftig Warnungen per "Cell-Broadcast" an Handys geschickt werden.

Der Smartphone-Katastrophenalarm "Public Warning System" wird ab Sommer 2024 in Österreich verfügbar sein. Das gaben Innenminister Gerhard Karner und Digitalstaatssekretär Florian Tursky am Mittwochvormittag in einer Mitteilung bekannt. "Die Updates der Smartphone-Hersteller, damit die Push-Benachrichtigungen auch empfangen werden können, wurden bereits in Österreich ausgerollt", wurde Tursky dort zitiert. Er rate allen Österreicherinnen und Österreichern, die Updates zu installieren, "für die digitale Sirene im Sommer dieses Jahres bereit zu sein". Auch Mobilfunkbetreiber involviert In die Ausrollung des Warnsystems seien auch die Landeswarnzentralen und die Mobilfunkbetreiber involviert, sagte Karner. Man befinde sich auf "den letzten Metern der Umsetzung", erklärte der Staatssekretär. ➤ Mehr lesen: Was passiert, wenn das Internet für längere Zeit ausfällt

So soll die App des "Public Warning Systems" aussehen © BMF / futurezone