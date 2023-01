Blackout: Nach 30 Minuten sind Mobilfunk und Internet weg

„Unsere Welt ist so vernetzt. Wenn wir wirklich unsere Systeme resilient aufsetzen wollen, können wir das nur gemeinsam. Wir müssen eng zusammenarbeiten“, sagt Martin Resel von A1 am Donnerstag bei der Eröffnung der Veranstaltung „30 Minuten nach dem Blackout - Resilienz und Sicherheit der Infrastruktur in Österreich" von Austrian Digitial Value (ADV) und A1.

A1 wird im Jahr 2023 600 Millionen Euro in den Ausbau der Infrastruktur stecken, um in Krisenfällen noch mehr Konnektivität liefern zu können. Zusätzlich werden 140 Millionen Euro in Cyberschutz investieren. „Wird das reichen? Es ist ein guter Anfang“, so Resel.

Ausfall betrifft fast alle Bereiche

Der Telekommunikations- und Mobilfunkanbieter zählt zur kritischen Infrastruktur, wenn es zu einem Blackout, also einem lange andauernden Stromausfall im ganzen Land, kommt. „Ein Ausfall hat einen wesentlichen Einfluss auf nahezu alle digitalen Prozesse“, erklärt Peter Uher von der A1 Telekom Austria AG in seinem Vortrag. Das sind Bankomatkassen genauso wie etwa digitale Produktscanner im Supermarkt sowie Cloud-Infrastruktur in Büros.

Als Anbieter von Konnektivität müssen im Betrieb daher möglichst resiliente und redundante Wege gefunden werden, damit die Kommunikation so lange wie möglich aufrechterhalten werden kann, wenn der Strom ausfällt.

Menschen müssen sich allerdings darauf einstellen, dass es bei einem „echten“ Blackout, also einer großflächigen Störung, bereits nach 30 Minuten zu einem Ausfall des Mobilfunks und Festnetzes kommen wird.