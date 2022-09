Wie Wissenschaftler die Blackout-Gefahr einschätzen

Die Energiewende stellt die Stromversorgung vor neue Herausforderungen. Zu einem großflächigen Ausfall müsse es aber dennoch nicht kommen, so Expert*innen.

Österreich ist verwöhnt, was die Versorgungssicherheit bei Strom betrifft. Nur selten gibt es Ausfälle und wenn, dann ist nach wenigen Stunden meistens wieder alles beim Alten. Doch kann man davon ausgehen, dass das so bleibt? „Das System der Stromversorgung wird deutlich komplexer in Zukunft und diese gestiegene Komplexität bedeutet, dass das System anfälliger für Störungen wird“, erklärt Jaro Krieger-Jamina der futurezone.



Er ist Forscher an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und hat im Auftrag des Parlaments eine Studie über die Sicherheit der Stromversorgung durchgeführt, die am Abend in der Hofburg präsentiert wurde. „Das bedeutet allerdings nicht, dass ein Blackout automatisch wahrscheinlicher wird“, so der Forscher. „Diesen Schluss gibt die wissenschaftliche Untersuchung der Sachlage nicht her.“ Laut Bundesheer wird es in den nächsten 5 Jahren „fast hundertprozentig“ zu einem größeren, überregionalen Stromausfall kommen. Der Forscher sagt dazu: "Das dürfte eher auf einem Bauchgefühl beruhen. Das Risiko lässt sich nicht quantifizieren." Ein Blackout ist ein großflächiger Stromausfall, der von Stunden bis zu Tagen andauern kann. „Es ist ein Ereignis mit großem Schadenspotenzial, aber wir brauchen keine Angst davor haben“, so der ÖAW-Forscher.

"Der Umbau des Stromsystems ist wie eine Operation am offenen Herzen, die gerade stattfindet. Das ist natürlich eine heikle Situation" Barbara Schmidt, Österreich Energie

Österreich Energie Generalsekretärin Barbara Schmidt © Hannah Ecker / Oesterreichs Energie / Hannah Ecker

Energiewende und Ausbau der Netze Österreich steht dennoch vor großen Herausforderungen: Die Energiewende mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien wie Photovoltaik und Wind steht an. Diese darf nicht unterschätzt werden. Windparks werden nicht dort stehen, wo die alten Gaskraftwerke zu finden waren, und die Sonne scheint nicht genau dann, wenn wir den Strom tatsächlich benötigen. Wir benötigen viel mehr Stromspeicher, als bisher vorhanden ist. Außerdem müssen gleichzeitig die Netze aus- und umgebaut werden. „Das Netz muss deutlich flexibler werden, als es heute ist“, sagt Krieger-Lamina.



Derzeit gerät das Netz immer häufiger an seine Leistungsgrenzen und es sind viel mehr Eingriffe seitens der Betreiber ins Lastenmanagement notwendig als bisher. Das bestätigt auch Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Österreich Energie: „Die E-Wirtschaft hat viel mehr zu tun als früher, damit der Strom sicher zu den Kunden kommt. Der Umbau des Stromsystems ist wie eine Operation am offenen Herzen, die gerade stattfindet. Das ist natürlich eine heikle Situation.“ Die Energiewende ist in vollem Gange und es müsse darauf geachtet werden, dass sich alles im Gleichklang mit dem Netzausbau befindet. „Die Netze können nur so viel transportieren, wie auch gebraucht wird“, erklärt Schmidt.